Любимова приняла участие в заседании оргкомитета Третьего Евразийского женского форума

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры РФ.

Заседание оргкомитета Третьего Евразийского женского форума, который пройдет в сентябре следующего года в Санкт-Петербурге, провела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Мероприятие прошло в формате видеоконференции. В нем приняли участие министр культуры РФ Ольга Любимова, сенаторы РФ, представители министерств и ведомств, а также общественных организаций и других структур гражданского общества.

В ходе заседания Валентина Мативенко заявила, что Евразийский женский форум стал одной из самых авторитетных в мире дискуссионных площадок, которые способствуют развитию женского движения.

«Евразийский женский форум пробудил женскую инициативу в самых разных сферах. Форум помогает активизации женской повестки в политике, экономике, социальной области, привлекает внимание органов власти, общественных институтов, структур гражданского общества к этой теме. Женская повестка звучит в России всё громче и громче. Советом проводится международный конкурс женских предпринимательских проектов АТЭС, создана интегральная обучающая платформа «Женщина-лидер», постоянно проходят различные мероприятия», – сказала Председатель Совета Федерации.

По итогам заседания оргкомитета был принят проект решения, который доработают с учётом прозвучавших предложений.