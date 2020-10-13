Тринадцать частных театров выступят в Петербурге в зале передвижного шатра

Об этом сообщила представитель организаторов Екатерина Рыбас в разговоре с ТАСС.

Первыйм передвижной фестиваль состоится в Санкт-Петербурге 17 и 18 октября. Его площадкой станет территория нового городского общественного пространства «Никольские ряды».

Проведение фестиваля стало инициативой самих негосударственных театров, пояснила Рыбас. Организаторами стали три директора петербургских театров – Алла Данишевская («Открытое Пространство»), Анна Павинская («Karlsson Haus») и Соня Дурова («Театральная лаборатория Яны Туминой»).

В числе участников фестиваля будут независимые театральные коллективы, известные в России и за ее пределами. Зрители увидят выступления театров «Кукольный дом», «Кукольный формат», «За Черной речкой», «Комик-трест», «Особняк», «Цехъ» и других.

Организаторы надеются сделать передвижной фестиваль ежегодным мероприятием в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области.