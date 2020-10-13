В Дарвиновском музее откроется выставка в честь 215-летия Ганса Христиана Андерсена

Выставка пройдет с 17 октября по 13 декабря, рассказали в пресс-службе музея.

Выставка «Сказочник Датского королевства» погрузит детей и взрослых в волшебный мир произведений Ганса Христиана Андерсена. «Посетители познакомятся с подробностями биографии великого сказочника, узнают, кто скрывается за героями сказок», — рассказали в сообщении.

Посетители смогут сделать фотографии на память в чашечке огромного цветка из сказки «Дюймовочка», а также посмотреть на кукол-героев постановок по произведениям Андерсена.

Кроме того, будут представлены экспонаты, посвященные биографии знаменитого сказочника. Гости узнают о дневнике Андерсена, а также посмотрят покажут фильм о писателе.