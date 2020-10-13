В Славске Калининградской области реставрируют кирху XIX века

В настоящее время идет монтаж декоративных окон, передает телеканал «Культура».

Реставраторы делают вручную рамы витражей кирхи, как и в XIX веке. В ходе работ будет заменено более 50 окон.

Витражи исполнены из стекол, частично завезенных из Германии и Австрии. В Европе делали цветные стекла: желтые, синие, красные, в то время как белые стекла привезены из Мексики, пояснил каналу директор информационного туристического центра Славска Вячеслав Кенть.

Здание кирхи в Славске построено в неоготическом стиле. Во время войны оно не пострадало, однако время и прибалтийская погода принесли ущерб архитектурным элементам.

Чтобы восстановить фиал (декоративный элемент входной группы здания), реставраторы пригласили скульптора Федора Мороза, который делал купельную чашу для Кафедрального собора.

Ремонт кирхи должен завершиться в декабре следующего года. После реконструкции под её сводами разместят концертный зал на 250 мест и экспозицию местного краеведческого музея.