Женщина заболела раком после того, как украла в Помпеях осколок амфоры и плитку

По словам туристки из Канады, похищенные в древнем городе артефакты принесли ей несчастье, пишет The Guardian .

Канадка посетила Помпеи десять лет назад, когда ей было немногим больше двадцати лет. Захотев увезти с собой «кусочек истории», она незаметно для служителей музея под открытым небом взяла себе две мозаичные плитки и фрагмент амфоры. Однако с тех пор на нее обрушились невзгоды, в том числе онкологическое заболевание и финансовые проблемы.

Женщина связала свои бедствия с «отрицательной энергии земли разрушения», которой теперь стали казаться ей Помпеи. В надежде избавиться от проклятия он отправила похищенные артефакты туристическому агентству в Помпеи, сопроводив посылку пояснительным письмом.

Как стало известно, это уже не первый подобный случай возвращения украденных реликвий в музей. Служащие даже создали специальную экспозицию, в которой демонстрируются возвращенные артефакты.