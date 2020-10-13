Чемпионат творческих компетенций ArtMasters открылся в экспериментальном формате

Торжественная церемония открытия состоялась 12 октября в театре «Геликон-опера», передает пресс-служба Минкультуры РФ.

В мероприятии участвовали финалисты Чемпионата, члены Наблюдательного совета, Оргкомитета и амбассадоры, в том числе министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, замминистра культуры РФ Максим Ксензов, руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, гендиректор и худрук театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман, директор театра им. Е. Вахтангова Кирилл Крок и другие.

Церемония прошла в необычном формате — главная сцена и зрительный зал театра поменялись местами, зрители расположились на сцене, артисты и ведущий мероприятия перешли в зрительный зал. Такой шаг позволил подчеркнуть уникальность чемпионата ArtMasters, который призван объединить талантливых людей, являющихся создателями любого современного культурного продукта.

«Сегодня Чемпионат ArtMasters приобрел статус уникальной площадки для обмена опытом. Здесь новации опираются на лучшие традиции отечественной школы искусства. Этот формат позволит создать новые решения и профессиональные стандарты для творческих профессий прикладной направленности», — обратилась в видеообращении к финалистам и гостям церемонии министр культуры РФ и член Наблюдательного совета ArtMasters Ольга Любимова.

Оригинальное воплощение шоу выразилось не только в «перевернутой» схеме рассадки гостей, но и в том, что VIP-ложа Красного крыльца стала сценой для главного образа чемпионата ArtMasters — Музы, роль которой сыграла артистка балета Наталья Филина.

Мероприятие завершилось гимном Национального открытого чемпионата ArtMasters «Ты можешь все». Его исполнили вокалистка англоязычной группы «Guru Groove Foundation» Татьяна Шаманина, солистка музыкального театра «Геликон-опера» Юлия Щербакова и рэпер Айкью.