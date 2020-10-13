Фильм «Мир грядущий» откроет фестиваль американского кино Amfest в Москве

Показы картины из программы Венецианского фестиваля пройдут в киноцентре «Октябрь», сообщила пресс-служба арт-объединения CoolConnections.

Фильм снят режиссером Моной Фаствольд, его сопродюсером выступила российская компания Hype Film. Традиционно Amfest идет по всей России, однако в 2020 году из-за пандемии коронавируса он состоится только в Москве с 13 по 25 октября и Санкт-Петербурге с 22 по 25 октября.

Драма «Мир грядущий» создана в стилистике вестерна. Роли в ней сыграли Ванесса Кирби, Кэтрин Уотерстон, Кристофер Эбботт и Кейси Аффлек.

Мощные сценарии и универсальные истории всегда привлекают внимание зрителей независимо от языка и контекста, сказал продюсер компании Hype Film Илья Стюарт. «"Мир грядущий" – это пронзительно актуальная история, которая, несомненно, найдет большой отклик у современного зрителя, остро затрагивая вопросы прав женщин и выбора», – подчеркнул он.

В программу фестиваля также вошли еще семь фильмов, связанных с США. В частности, гости увидят байопик «Глории» от режиссера Джули Теймор, рассказывающий о феминистке Глории Стайнем, главную роль в котором сыграла Джулианна Мур. Также зрителям покажут биографическую драму «Ширли» Джозефины Деккер с Элизабет Мосс, мелодраму «Звук металла» Дариуса Мардера о музыканте, теряющем слух, и другие картины.