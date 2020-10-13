В Коста-Рике нашли захоронение доколумбовой эпохи с золотой серьгой-птицей

Открытие сделали в ходе строительства дороги, сообщила проводившая работы компания Ruta Uno.

Прибывшие на место работ археологи обнаружили погребальную зону южноамериканских индейцев возрастом около тысячи лет. В зоне было найдено четыре гробницы, говорится в сообщении компании.

В ходе обследования гробниц ученые обнаружили два керамических сосуда, а также золотую серьгу в форме птицы.

Исследование вели специалисты Национального музея Коста-Рики. В этом музее находятся богатые коллекции артефактов доколумбовой эпохи, в том числе них изделия из золота, керамики, нефрита, камня и кости.