Вдова Караченцова назвала нормальной пенсию в 150 тысяч рублей

Своими мыслями Людмила Поргина поделилась с «Собеседником».

Заслуженная артистка России Людмила Поргина считает, что могла бы путешествовать по Европе, если бы получала пенсию в 150 тысяч рублей. Ранее такой размер достойной пенсии для нее озвучил художник Никас Сафронов.





По словам Поргиной, такие выплаты были бы приемлемыми для жизни.





«150 тысяч – это нормально. С такой пенсией можно было бы выделить себе средства на поездку в Турцию. Или поехать в Париж, купив самый дешевый билет на самолет и забронировав бюджетную гостиницу», – подчеркнула Людмила Поргина.





Актриса заявила, что не считает прибавку к своей пенсии в 30 тысяч рублей чем-то незаслуженным, так как всю жизнь работала в театре, отдавая ему все свои силы.





Ранее 2 октября народный артист РФ Эммануил Виторган пожаловался на размер своей пенсии. По его словам, прожить на эти выплаты невозможно, так как ему еще нужно содержать культурный центр, в который приходят сотни людей.





Людмила Поргина была актрисой театра «Ленком» с 1973 по 2010 годы. Артистка принимала участие в основных постановках театра, пишет издание.



