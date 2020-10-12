Празднование 800-летия Нижнего Новгорода включит фестиваль Intervals

Международный фестиваль медиаискусства Intervals пройдет в 2021 году с 27 по 29 августа, сообщила пресс-служба правительства региона.

Мероприятие соберет ключевых представителей мирового и российского медиаискусства, отмечается в сообщении. По словам главы региона Глеба Никитина, фестиваль Intervals – одно из самых зрелищных мероприятий в городе. «После фестиваля 2019 года стало понятно, что аудиовизуальное искусство интересно и нижегородцам, и гостям города», – отметил он.

В 2020 году фестиваль получил название Intervals Teaser и шел три недели, с 24 по 27 сентября, с 1 по 4 октября и с 8 по 11 октября. Смотр включал выставки медиаискусства, образовательную программу и инсталляции, площадками для которых стали три городских пространства – фасады гостиницы «Октябрьская» и Ромодановского вокзала, а также первый павильон Нижегородской ярмарки. В течение работы фестиваля его посетили более 60 тыс. человек.