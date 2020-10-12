В Китае нашли кожаные мячи для конного поло возрастом около 3000 лет

Находка стала самым ранним свидетельством игры в мяч на территории Евразии, пишет Journal of Archaeological Science: Reports.

Древнейшие известные на данный мячи были сделаны в Египте около 4500 лет назад из льна. В Центральной Америке играли в каучуковый мяч 3700 лет назад, а похожий на современный кожаный мяч длпоявился в Греции около 2500 лет назад, после чего в Китае. Однако открытие ученых из Швейцарии, Германии и Китая вынудило пересмотреть эту точку зрения.

В захоронениях на старом кладбище Янхай недалеко от города Турфан на северо-западе Китая ученые нашли три кожаных мяча, которые оказались старше древнегреческих. Диаметр шаров составляет от 7,4 до 9,2 сантиметров, радиоуглеродный анализ датировал их возрастом от 2900 до 3200 лет.

«Эти мячи почти на пять веков старше, чем самые древние известные игровые мячи в Евразии. К сожалению, внятной археологической информации недостаточно, чтобы ответить на вопрос, как именно ими играли», – приводятся в пресс-релизе слова ведущего автора исследования Патрика Вертманна из Института востоковедения и Азии Цюрихского университета.

Исследователи полагают, что это было что-то вроде игры в поло. Самые ранние изображения из Греции показывают бегущих игроков с мячом, изображения из Китая — всадников, использующих клюшки. Похожи на них изогнутые палки из Янхая, и хотя они не имеют очевидной связи с шарами, но зато найдены в могилах всадников, отмечают ученые.

Косвенным доказательством того, что мяч использовался именно для игры типа конного поло, являются изображения на стенах китайских гробниц VIII века нашей эры. На мячах, которыми играют всадники с помощью клюшек, виден такой же крест, как и на мячах из могил в Янхае, говорится в сообщении.