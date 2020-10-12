Ушедший из Фонда кино Антон Долин объяснил свой поступок

Кинокритик заявил в Facebook, что перестал понимать смысл своей работы в организации.

По словам Долина, с 2014 года он был «единственным кинокритиком» в экспертном совете Фонда кино. При этом его работа в экспертном совете была не оплачиваемой и не публичной.

«Мои мотивы были крайне просты: я верил, что своим голосом могу принести пользу», – заявил Долин. По его словам, он видел своей целью голосование «за проекты, из которых могло выйти что-то путное, и против тех, из которых этого выйти не могло».

Однако Долин перестал понимать смысл своей работы в организации и решил уйти. По его словам, Фонд будет поддерживать определенные фильмы независимо от его участия, при этом повлиять на решения о новаторских проектах он не может.