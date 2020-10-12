Художник «другого искусства» Александр Панкин умер в 82 года

О смерти художника сообщили в пресс-службе галереи pop/off/art.

Как рассказали в галерее, Панкин работал до самых последних дней своей жизни. В своих работах художник развивал взаимодействие науки, современного искусства и технологий новых медиа, отмечается в сообщении.

«Его новаторские художественные приемы во многом способствовали формированию эстетической формы отечественного sciеnce art», – сообщили в галерее.

Александр Панкин родился 27 марта 1938 года в Москве в семье владевшего акварельной техникой инженера-строителя, который и стал первым учителем художника. В 1963 году Панкин окончил Московский архитектурный институт, параллельно занимаясь живописью.

В 1971 стал членом Союза архитекторов России. В 1970-х - начале 1980-х работал в студии «Новая реальность».

Работы Панкина находятся в коллекциях Третьяковской галереи, Русского музея и Государственного центра современного искусства, а также в ряде региональных музеев России и в зарубежных частных собраниях.