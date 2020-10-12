Таинственный диск из Небры оказался кельтской картой неба возрастом более 2000 лет

Новые данные «омолодили» находку на тысячу лет, сообщает Archaologische Informationen.

Диск был найден в 1999 году «черными копателями» – в Германии археологические находки по закону являются собственностью государства, поэтому отношение к ним не такое лояльное, как в Британии, где находки археологов-любителей выкупаются музеями.

Первоначальная информация заставила ученых думать, что диск был частью воинского захоронения вместе с бронзовыми мечами, боевыми топорами и браслетами. По ним диск и датировали эпохой бронзового века, тем более что подобных ему находок до сих пор не было.

В ходе судебного разбирательства было выявлено, что артефакт нашли с помощью металлоискателя в местечке Небра в 60 км к западу от Лейпцига. Хотя многие эксперты считали этот диск подделкой, несколько исследований подтвердили его подлинность.

Это вызвало сенсацию в европейском научном мире, так как диск оказался самым древним артефактом с изображением неба, став ключевой находкой не только для археологии, но и для астрономии и истории религий. Ранее древнейшим аналогичным артефактом была древнеегипетская звёздная карта , изображенная на потолке гробницы возрастом около 3500 тысяч лет.

Однако новое исследование иконографии диска показало, что он датируется периодом кельтского железного века между примерно 2800 и 2050 годами назад. Исследование вызвало бурю разочарования у многих археологов и любителей в Германии, «лишившихся» сенсационного открытия.

Как показал анализ почвы и изотопный анализ, диск нашли в другом месте, после чего продали в составе клада из Небры, чтобы набить цену. При этом чёрные копатели все равно прогадали – купивший у них клад примерно за 70 000 немецких марок ($42 000) коллекционер с чёрного рынка перепродал его за миллион немецких марок ($600 000).