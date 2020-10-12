«Ленком» заплатит большой штраф за отсутствие «коронавирусной» разметки в туалете

В московском театре «Ленком Марка Захарова» выявлены нарушения мер по профилактике коронавируса, сообщает официальный сайт Роспотребнадзора.

В ходе проверки управления ведомства было проведено 17 обследований объектов массового сосредоточения людей, в том числе двух театров, восьми магазинов крупных ТЦ, фитнес-центра, МФЦ, бизнес-центра и салонов-красоты.

Как установили инспекторы ведомства, на трех объектах не выполнялись мероприятия по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции. В их число попал Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова», бизнес-центр и один из салонов красоты.

В частности, в театре «Ленком» отсутствовала социальная разметка в туалетных комнатах, отметили в ведомстве. Кроме того, отмечались нарушения дезинфекционного режима.

По установленным нарушениям были возбуждены административные дела, виновные лица будут привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, предусматривающей ответственность должностных лиц в виде штрафа до 150 тыс. рублей, юридических лиц – до 500 тыс. рублей, а также приостановление деятельности до 90 суток. «Материалы проверок будут направлены в районные суды», – говорится в сообщении.