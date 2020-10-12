В Калининграде стартует фестиваль «Балтийские сезоны-2020»

Смотр пройдет с 3 ноября по 8 декабря, сообщила пресс-служба организаторов.

Площадкой фестиваля станут сцены Драматического и Музыкального театров в Калининграде. Там свои работы покажут Владимир Панков, Сергей Пускепалис, Александр Баргман, Иван Вырыпаев и Никита Владимиров, Татьяна Пышнова и Валерий Гаркалин.

Программа смотра включает спектакли по произведениям российских и зарубежных классиков: лауреата Государственной премии СССР Федора Абрамова, польских драматургов Ингмара Вилквиста и Славомира Мрожека, ирландского драматурга, номинированного на премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий, Мартина Макдонаха.

Кроме того, на Фестивале также зрители увидят спектакли по пьесам современных российских драматургов – Евгения Гришковца, Анны Матисон, Ивана Вырыпаева.

В «Балтийских сезонах»-2020 участвуют МХТ им. А.П. Чехова, Московский театр «Современник», Санкт-Петербургский академический драматический театр им. В.Ф. Комиссаржевской, Центр драматургии и режиссуры (г. Москва), Высшее театральное училище (институт) им. М.С. Щепкина, Российский институт театрального искусства (ГИТИС).

В программу смотра вошли спектакли «Однорукий из Спокана» по пьесе Мартина Макдонаха, которые представит московский Центр драматургии и режиссуры, «Ночь Гельвера» по пьесе Ингмара Вилквиста Санкт-Петербургского драмтеатра им. В.Ф. Комиссаржевской, «Нэнси» Московского театра «Современник» и другие постановки.