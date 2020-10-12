В городах Поволжья прошел Фестиваль одного дня #СпасибоВрачам

Смотр прошел с 2 по 8 октября, сообщила пресс-служба организаторов.

Впервые в Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Йошкар-Оле и Казани проходил тематический спецпроект «Метаморфозы. Фестиваль одного дня» Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова, посвященный творчеству великих русских классиков А.П. Чехова и И.А. Бунина.

Фестиваль приурочен к датам рождения писателей: к 160-летию со дня рождения А.П. Чехова и 150-летию со дня рождения И.А. Бунина. Передвижной фестиваль охватил сразу четыре города Поволжья России и был проведен в этом году под лозунгом #СпасибоВрачам – в поддержку медицинских работников, продолжающих бороться с коронавирусом.

Насыщенная мероприятиями программа проводилась в рамках одного дня, со сменой места проведения фестиваля («один город – один день»). Проект «Метаморфозы. Фестиваль одного дня» реализуется третий год подряд при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Все мероприятия проводились при строгом соблюдении предписанных Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологических требований для обеспечения безопасности всех участников и зрителей: на входе в помещения измерялась температура участников, организаторами фестиваля было проверено наличие у всех участников масок и перчаток, рассадка зрителей была осуществлена в шахматном порядке, а также обозначено требование о необходимости соблюдения дистанции в помещениях не менее двух метров.

В рамках проекта состоялись 16 разноплановых тематических мероприятия – лекции, мастер-классы, специализированная выставка о жизни и творчестве А.П. Чехова и показы спектакля «Метаморфозы-V: Мадрид» по рассказам А.П. Чехова и И.А. Бунина (художественный руководитель спектакля – народный артист РФ Н.С. Михалков).

Открытые лекции о жизни и творчестве А.П. Чехова для широкого круга слушателей были подготовлены совместно с Государственным музеем истории российской литературы имени В.И. Даля – отделом «Дом-музей А.П. Чехова». Лекторами были прочитаны лекции на тему «Врут все: воспоминания об А.П. Чехове и метаморфозы современности». Также состоялись авторские мастер-классы известных деятелей культуры для актеров и студентов профильных вузов, посвященные мастерству актера театра и кино.

На протяжении всего фестиваля работала выставка «Чехов. Линия жизни», созданная совместно с Государственным литературно-мемориальным музеем-заповедником А.П. Чехова «Мелихово». Она ярко продемонстрировала четыре основных периода жизни и творчества писателя: Таганрог, Москва, Мелихово, Ялта.

Посетители смогли узнать об истоках таланта писателя, его литературной и благотворительной деятельности, увлечениях, дружеских и творческих связях. Все четыре раздела, соответствующие периодам жизни Чехова, были проиллюстрированы фотографиями, документами, предметами изобразительного искусства.

Куратором выставки стала Елена Алаторцева, ведущий методист музея-заповедника «Мелихово».

Центральным и завершающим фестивальный день мероприятием в каждом городе стали благотворительные показы спектакля «Метаморфозы-V: Мадрид». Зрителями спектакля в этом году стали врачи, социальные работники, волонтеры и все те, кто продолжает бороться с пандемией коронавируса.

Спектакль «Метаморфозы» – это спектакль-конструктор - своеобразный литературно-сценический коллаж, состоящий из восьми произведений классиков русской литературы А.П. Чехова и И.А. Бунина, демонстрируемый зрителю в необычном формате открытой репетиции, сообщили в пресс-службе.