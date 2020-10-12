Фильм «Стрельцов» сохранил лидерство в прокате выходных, опередив «Гудбай, Америку»

12.10.2020
Фильм «Стрельцов» остается лидером российского проката уже третью неделю подряд. За минувшие выходные он собрал 42,6 млн рублей, свидетельствуют данные портала.
Картина режиссера Ильи Учителя вышла в прокат 24 сентября, её премьера состоялась в московском киноцентре «Октябрь». Фильм рассказывает о судьбе легендарного советского футболиста, олимпийского чемпиона 1956 года Эдуарда Стрельцова. В картине сыграли Александр Петров, Александр Яценко, Стася Милославская, Виктор Добронравов, Виталий Хаев, Ася Домская, Надежда Маркина, Алексей Морозов и другие.
Драма «Гудбай, Америка» режиссера Сарика Андреасяна заняла вторую строчку в рейтинге, выйдя в прокат 8 октября. За минувшие выходные она собрала 37 млн рублей. Фильм рассказывает о мужчине, переехавшем в США, но из-за теплых чувств и воспоминаний о родине ему не удается стать типичным американцем. В фильме сыграли Дмитрий Нагиев, Елизавета Моряк, Владимир Яглыч, Лянка Грыу, Юрий Стоянов, Надежда Михалкова и другие.