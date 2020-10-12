Финал XIV открытого конкурса композиторов имени Андрея Петрова пройдет в Петербурге

На конкурс было прислано 345 произведений из 32 городов и населенных пунктов России, рассказал журналистам председатель жюри.

В понедельник в финальной части XIV Открытого конкурса композиторов имени Андрея Петрова прозвучат шесть симфонических произведений российских и зарубежных авторов. Их прослушивание состоится в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича, председателем жюри будет композитор Александр Раскатов.

В беседе с журналистами он назвал важным достоинством конкурса разнообразие представленных течений современной музыки. «Я выступаю за такой плюрализм музыкальных тенденций – незафиксированность на чем-то одном, что вот так можно, а так уже нельзя», – пояснил композитор.

В состав жюри войдут композиторы, которые представляют разные тенденции современной музыки. При этом конкурс лишен возрастного ценза, он открыт для всех желающих, в том числе зарубежных композиторов.