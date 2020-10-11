Древняя могила в Дании подтвердила сагу о ведьме, казненной со своим сыном

Открытие исследователей было сделано с помощью анализа ДНК, пишет The Copenhagen Post.

Ученые музея города Роскильде проанализировали образцы ДНК из останков мужчины и женщины, которые были найдены в могиле возрастом 1000 лет. Захоронение известно ученым как «могила Гердрупа». Захоронение было найдено 39 лет назад к северу от города неподалеку от деревушки Гердруп.

Известно, что это захоронение викингов. В нем были обнаружены останки мужчины и женщины. В течение многих лет ученые пытались понять, кем они могли приходиться друг другу и почему были похоронены вместе.

Женщина была зарыта в землю первой, причем ее погребли вместе с длинной жердью, которое сочли древком копья. Первоначально эксперты полагали, что она была женщиной-воином, а мужчина – принесенным в жертву на ее похоронах рабом.

Однако анализ ДНК показал, что погребенные в могиле люди были матерью и сыном. При этом археологи отметили, что тело женщины придавлено камнями, а останки мужчины выглядели так, словно он был связан и повешен. Кроме того, древко в могиле могло быть на самом деле посохом колдуньи, полагают эксперты.

Все это заставило ученых вспомнить о серии исландских саг, созданных между XII и XV веками. В одной из них рассказывается о колдунье Катле и ее сыне Одде, которые вызвали гнев общества и были казнены. При этом Одда повесили, а Катлу забили камнями до смерти – в полном соответствии с могилой, обнаруженной археологами.