Британский музей вернет в Узбекистан изразцы XIII века, ввезенные контрабандой в чемодане

Древние артефакты из Самарканда перед возвращением будут выставлены в Лондоне, пишет The Guardian .

Шесть глазурованных изразцов из средневекового мемориального комплекса с окраины Самарканда привезены в Хитроу в чемодане. Человек, который ввез их контрабандой после полета из Дубая в январе, сфальсифицировал документы, объявив артефакты «точными состаренными копиями». В доказательство он предъявил квитанцию, в которой утверждалось, что изразцы были куплены в Шардже накануне за примерно 70 фунтов стерлингов.

Как обычно делается в случаях подозрения в контрабанде предметов старины, пограничные службы Великобритании связались с музеем, чтобы установить, подлинны ли плитки, и если да, то откуда они. Старший куратор отдела Ближнего Востока Британского музея Сент-Джон Симпсон сказал, что плитки с изразцами – подлинные и «потрясающие» артефакты. Фактически, они стоят несколько десятков тысяч фунтов и имеют культурное значение для страны их происхождения, Узбекистана, подчеркнул он.

Симпсон обратился за помощью к десятку экспертов из стран Ближнего Востока и Центральной Азии, а также США и России. В результате выяснилось, что изразцы датируются концом XIII - серединой XIV веков и относятся к периоду основания ханства при Чагатай-хане, втором сыне Чингисхана, примерно с 1227 по 1363 год.

Узбекские специалисты подтвердили, что изразцы происходят из мемориального комплекса Шах-Зинда недалеко от Самарканда. По их словам, раскопки и реставрационные работы проводились в 1996 году и в начале 2000 года, и ряд обнаруженных на тот момент глазурованных артефактов до сих пор не учтены.