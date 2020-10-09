Облик Чайного дома в Москве взят под государственную охрану

Об этом сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

В предмет охраны бывшего чайного магазина Перлова, расположенного на Мясницкой улице столицы, вошли архитектурные и декоративные элементы, которые формируют облик здания. Также в него включены интерьеры и мебель, сохранившаяся со времен открытия магазина в конце XIX века.

В ходе формирования документации эксперты детально описали трехэтажный особняк, построенный в псевдокитайском стиле, включив в объект охраны все возможные детали. Таким образом, изменение облика здания в процессе реставрации и его перестройка станут невозможными.

Особо ценными признаны фасады, архитектурные элементы и элементы декора и интерьера. Стилизованная под пагоду трехъярусная башенка на фронтоне, а также украшающие ее колокольчики, лепнина в форме драконов и китайских фонариков, фасадные надписи, изразцы, керамические плитки, украшенные золоченой росписью потолки, резные столбы и пилястры, а также даже сохранившиеся китайские вазы и шкафы.

Чайный дом был построен в 1890-х годах купцом Сергеем Перловым, который торговал чаем, поэтому оформление в псевдокитайском стиле стало рекламным ходом предпринимателя, благодаря чему место стало популярным у покупателей. После революции и национализации дом стал называться «Чаеуправление», в нем продавались дефицитные сорта чая и кофе.