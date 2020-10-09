Петербургская уличная художница создала гигантское граффити на доме под снос

Автором изображения стала художница Nadya. O, уже знакомая жителям города своими гигантскими работами, сообщает Fiesta . ru .

Огромное изображение появилось на углу Малого проспекта и Пионерской улицы на Петроградской стороне Северной столицы. Высота граффити составляет не менее 5 метров, на нем изображена девушка, на плече которой сидит иссиня-черный петух.

Автор изображения подписала его Nadya. O. В июле она уже создала стрит-арт с симпатичными белыми собаками в Новом Девяткино, так понравившийся жителям района, что они изъявили готовность пожертвовать художнице денег на краски.

Как пояснила художница в разговоре с журналистами, новый арт на Петроградской стороне не был согласован с властями. Однако дом предназначен под снос, поэтому, надеется она, арт не будет замазан.