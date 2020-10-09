Петербургская уличная художница создала гигантское граффити на доме под снос

09.10.2020

Автором изображения стала художница Nadya. O, уже знакомая жителям города своими гигантскими работами, сообщает Fiesta.ru.

Огромное изображение появилось на углу Малого проспекта и Пионерской улицы на Петроградской стороне Северной столицы. Высота граффити составляет не менее 5 метров, на нем изображена девушка, на плече которой сидит иссиня-черный петух.

Автор изображения подписала его Nadya. O. В июле она уже создала стрит-арт с симпатичными белыми собаками в Новом Девяткино, так понравившийся жителям района, что они изъявили готовность пожертвовать художнице денег на краски.

Как пояснила художница в разговоре с журналистами, новый арт на Петроградской стороне не был согласован с властями. Однако дом предназначен под снос, поэтому, надеется она, арт не будет замазан. 