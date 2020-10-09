Институт Гетти представил архив фотопанорам Лос-Анджелеса с 1965 по 2007 год

09.10.2020
Сайт 12 Sunsets. Exploring Ed Ruscha’s Archive («12 закатов. Изучая архив Эда Рушея») основан на архиве Рушея, приобретенном Институтом Гетти в 2012 году. По словам директора Мэри Миллер, институт намерен активировать богатый материал, сделав его широко доступным и привлекательным для всех интересующихся искусством и недавней историей Лос-Анджелеса.
Подавляющее большинство фотографий до сих пор неизвестны, доступ к ним открывает возможность изучения «одного из самых значительных художников послевоенного периода», говорится в сообщении.
Сайт устроен так, чтобы дать пользователю возможность «ездить» по бульвару Сансет в любой конкретный год, изучая тысячи фотографий с геотегами и изображениями обеих сторон улицы. Всего в архиве Эда Рушея хранится 500 тысяч фотографий, заметок, рисунков и записей.