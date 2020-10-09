Институт Гетти представил архив фотопанорам Лос-Анджелеса с 1965 по 2007 год

09.10.2020

Интерактивный сайт архива Эда Рушея включает 65 тысяч фотографий бульвара Сансет, пишет Артгид.

Сайт 12 Sunsets. Exploring Ed Ruscha’s Archive («12 закатов. Изучая архив Эда Рушея») основан на архиве Рушея, приобретенном Институтом Гетти в 2012 году. По словам директора Мэри Миллер, институт намерен активировать богатый материал, сделав его широко доступным и привлекательным для всех интересующихся искусством и недавней историей Лос-Анджелеса.

Подавляющее большинство фотографий до сих пор неизвестны, доступ к ним открывает возможность изучения «одного из самых значительных художников послевоенного периода», говорится в сообщении.

Сайт устроен так, чтобы дать пользователю возможность «ездить» по бульвару Сансет в любой конкретный год, изучая тысячи фотографий с геотегами и изображениями обеих сторон улицы. Всего в архиве Эда Рушея хранится 500 тысяч фотографий, заметок, рисунков и записей.