Самая большая в мире мозаика времен Рима пошла «волнами» из-за проседания почвы в Турции

09.10.2020

Об этом сообщает Ассоциация археологии и наследия в своем Facebook.

Мозаика расположена на территории древнего города Антиохия, считавшегося третьим крупнейшим городом после Рима и Александрии. Ее площадь составляет около 1 050 квадратных метров, количество ее цветовых оттенков при этом исчисляется 160.

Мозаику нашли в 2012 году при строительстве отеля. После этого за мозаикой тщательно ухаживали, поместив ее под крышу для защиты от погодных условий.

Однако из-за проседания почвы мозаика пошла волнами, в некоторых местах разрушилась. В настоящее время эксперты ищут способ сохранить мозаику в первозданном виде.

 