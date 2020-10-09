Самая большая в мире мозаика времен Рима пошла «волнами» из-за проседания почвы в Турции

09.10.2020
Мозаика расположена на территории древнего города Антиохия, считавшегося третьим крупнейшим городом после Рима и Александрии. Ее площадь составляет около 1 050 квадратных метров, количество ее цветовых оттенков при этом исчисляется 160.
Мозаику нашли в 2012 году при строительстве отеля. После этого за мозаикой тщательно ухаживали, поместив ее под крышу для защиты от погодных условий.
Однако из-за проседания почвы мозаика пошла волнами, в некоторых местах разрушилась. В настоящее время эксперты ищут способ сохранить мозаику в первозданном виде.