Deutsche Bank продаст более 200 артефактов, чтобы купить современное искусство

09.10.2020

Продажа будет идти в течение трех лет на аукционах Christie’s в Лондоне и Париже, сообщает Артгид.

Кроме того, банк будет продавать предметы из своей коллекции на мюнхенском аукционе Ketterer Kunst. Первые торги стартуют 22 октября 2020 года в парижском доме Christie’s.

Банк собирается выручить на торгах несколько десятков миллионов евро. Эти средства будут использованы для приобретения предметов современного искусства, говорится в сообщении.

На такой шаг руководство банка пошло в рамках программы поддержки художников и галерей, пострадавших от пандемии коронавируса. По словам главы отдела искусства и культуры банка Фридхельма Хютте, в настоящий момент это крайне важно.

Коллекция Deutsche Bank насчитывает более 55 тысяч произведений искусства. В 2018 году банк открыл экспозиционный зал Palais Populaire, который расположился в бывшем дворце на Унтер-ден-Линден в Берлине.