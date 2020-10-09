Deutsche Bank продаст более 200 артефактов, чтобы купить современное искусство

09.10.2020
Кроме того, банк будет продавать предметы из своей коллекции на мюнхенском аукционе Ketterer Kunst. Первые торги стартуют 22 октября 2020 года в парижском доме Christie’s.
Банк собирается выручить на торгах несколько десятков миллионов евро. Эти средства будут использованы для приобретения предметов современного искусства, говорится в сообщении.
На такой шаг руководство банка пошло в рамках программы поддержки художников и галерей, пострадавших от пандемии коронавируса. По словам главы отдела искусства и культуры банка Фридхельма Хютте, в настоящий момент это крайне важно.
Коллекция Deutsche Bank насчитывает более 55 тысяч произведений искусства. В 2018 году банк открыл экспозиционный зал Palais Populaire, который расположился в бывшем дворце на Унтер-ден-Линден в Берлине.