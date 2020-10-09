Пожилым людям могут запретить доступ в театры Москвы из-за коронавируса

09.10.2020
По сообщению собеседников канала, в ведомстве сегодня прошло совещание, на котором обсуждали меры предосторожности в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. В частности, обсуждался вопрос о том, как обезопаситься от распространения COVID-19 с минимальными потерями для театральной отрасли.
В результате, утверждают источники канала, было принято решение прекратить продажу билетов москвичам старше 65 лет. Чтобы проконтролировать это, билеты в театр будут продавать только после предъявления паспорта.
Сообщается, что с этими рекомендациями представители министерства обратились ко всем крупным билетным агентствам.