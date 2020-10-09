Мосгорсуд рассмотрит апелляционные жалобы на приговор Михаилу Ефремову

09.10.2020
Рассмотрение жалоб на приговор актеру состоится 20 октября в 11 утра. Актера планируется доставить на заседание, однако конечное решение зависит от обстановки с распространением коронавируса на момент рассмотрения дела, отметили в суде.
В своей жалобе Ефремов указывает на свое раскаяние и признание вины, а также просит суд смягчить приговор. Свое прошлое поведение на процессе Ефремов объяснил давлением со стороны своего адвоката на тот момент Эльмана Пашаева.
Со стороны Ефремова апелляции также были поданы самим Пашаевым и его коллегой Елизаветой Шаргородской. Кроме того, приговор обжаловали новые адвокаты актера Владимир Васильев и Петр Хархорин, а также гражданская жена погибшего курьера и компания, автомобиль которой использовал Ефремов в момент ДТП.