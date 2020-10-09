Музеи Нидерландов поддержали возвращение ценностей бывшим колониям

09.10.2020
В частности, в поддержку такого решения выступили руководители Рейксмузеума и Этнографического музея. Они согласились вернуть около ста тысяч артефактов странам, откуда они были вывезены.
В числе экспонатов, которые могут стать объектами реституции, алмаз в 70 карат, принадлежавший индонезийскому султану Банджармасина. В конце XIX века земли султана перешли под контроль Голландии, в настоящее время алмаз находится в коллекции Рейксмузеума.
Руководитель Этнографического музея Стийн Схондервуд назвал «большим шагом вперед» предложение Совета по культуре. По его словам, Нидерланды признают несправедливость ранее совершенных действий и готовы взять на себя ответственность за возвращение предметов искусства.