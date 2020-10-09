Дания согласилась провести «Русские сезоны» в 2022 году

09.10.2020
По его словам, Москва приветствует позитивные подвижки на культурно-гуманитарном направлении. Масштабный проект «Русские сезоны» призван представить достижения российской культуры широкой датской общественности, подчеркнул Лавров.
Ранее проект реализовывался в ряде других стран ЕС, отметил министр.
«Русские сезоны» – масштабный проект по представлению российской культуры зрителям Европы, инициированный правительством России и Министерством культуры РФ. В рамках фестиваля в зарубежных странах на протяжении года идут гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки собраний крупнейших музеев, цирковые фестивали, премьеры кинофильмов и другие проекты.