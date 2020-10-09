Картина Шишкина «Летний полдень у реки» выставлена на аукцион в Британии

09.10.2020
Вторым топ-лотом предстоящего аукциона может стать «Сосновый лес» 1892 года, оцениваемый в ту же сумму. Торги пройдут 15 октября.
Кроме Ивана Шишкина (1832-1898), на аукцион будут выставлены картины Николая Рериха (1874-1947), говорится в распространенном пресс-релизе аукционного дома.
Всего на торгах будет представлено 200 лотов русской культуры, от иконописи до современного искусства. Организаторы ждут повышенного интереса потенциальных покупателей к произведению Рериха «Печоры. Вход в монастырь», созданному автором в 1903 году во время поездки по России. Оценочная стоимость картины составляет £400-600 тыс.
Ожидаемая цена продажи картины «Охотино» Константина Коровина (1861-1939) оценивается на уровне £300-500 тыс. ($387-646 тыс.).
Неделя торгов русским искусством проходит в Лондоне дважды в год, в мае-июне и поздней осенью.