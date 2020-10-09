В Норвегии нашли руины храма Тора и Одина, уничтоженного христианами

Реконструкция найденного храма.

Памятник религии викингов нашли археологи в местечке Осе недалеко от города Эрста, пишет Live Science.

Открытие сделали в ходе раскопок на участке строительства жилищного комплекса. Находка датируется концом VIII века.

По мнению ученых, это было деревянное здание длиной 14 метров, шириной 8 метров и высотой 12 метров. Храм использовался викингами для молитв и жертвоприношений богам во время летнего и зимнего солнцестояний.

Руины подобных сооружений до сих пор находили только в Швеции и Дании. По словам археолога Университетского музея Бергена Сорена Динхоффа, норвежцы стали возводить «дома богов» в VI веке, до этого обряды и ритуалы поклонения древнескандинавским богам совершались под открытым небом.

«Храмы были более сильным выражением веры, к тому же их появление было вызвано взаимодействием викингов с Римской империей и германскими племенами Северной Европы. После этого у них возникло классовое разделение, а религиозное поклонение стало более идеологическим и организованным», – отметил ученый.

Дома богов строились по образу ранних христианских церквей, с высокой башней, возвышавшейся над скатной крышей. В ходе церемоний установленным в помещении деревянным фигуркам богов предлагались пища и драгоценные подношения.

По мнению ученых, обнаруженный храм был уничтожен в 11 веке. В то время в Норвегии установилось христианство, последователи которого уничтожили все языческие постройки.