В пещерах джунглей Таиланда найдены загадочные наскальные рисунки

Возраст изображений предположительно составляет более двух тысяч лет, сообщает Le Figaro.

Открытие сделали археологи, изучавшие пещеры в джунглях национального парка Сам Рой Йот к юго-западу от Бангкока. На древних фресках изображены антилопы и загадочные силуэты, напоминающие взявшихся за руки людей.

Открытие подтвердило гипотезу ученых о том, что в пещерах еще в глубокой древности жили охотники-собиратели. Хотя в этой местности находится около сорока пещер, фрески смогли найти только в одной из них.

Сейчас ученые думают о том, где найти средства на консервацию древних изображений, которым угрожает эрозия и сырость. Превратить их в туристические объекты не удастся, так как местность крайне труднодоступна, пояснили археологи.

Ранее на севере Таиланда были найдены наскальные рисунки возрастом от 5 до 11 тысяч лет.