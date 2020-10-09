Пушкинский музей открывает новый сезон фестиваля «Пятницы в Пушкинском»

В программе этого года новый поэтический проект, экскурсии по выставкам, паблик-токи, музыкальные вечера.

Вход на смотр доступен по регистрации на сайте музея и по билету на «Пятницы в Пушкинском». Регистрация началась 9 октября.

В рамках фестиваля в залах Пушкинского музея прозвучат поэтические произведения разных эпох в исполнении «брусникинцев» – молодых артистов театра «Практика». Первым произведением нового сезона станет «Илиада» Гомера. В программе фестиваля также цикл бесед «Музеи, о которых вы не знали» и экскурсии по постоянной экспозиции и временным выставкам. Некоторые экскурсии пройдут на русском жестовом языке.

В концертных программах прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов в исполнении как хорошо известных, так и молодых музыкантов. Первым музыкальным вечером фестиваля станет концерт-посвящение: в память о великом пианисте Святославе Рихтере лауреат международных конкурсов Елена Тарасова исполнит произведения, которые были особенно значимы для Рихтера. Одним из самых ярких событий фестиваля будет юбилейный творческий вечер актера Вениамина Смехова.

Чтобы обезопасить своих посетителей и сотрудников в период распространения COVID-19, Пушкинский музей ввел новые временные правила посещения. Вход в музей осуществляется строго по сеансам. Сеанс – это 15-минутный интервал, в течение которого посетители могут войти в музей. Билеты на посещение Пушкинского музея можно приобрести только на сайте. Количество билетов на каждый сеанс ограничено. На территории музея необходимо использовать маску.

Фестиваль продлится с 9 октября по 25 декабря. Мероприятия проходят в Главном здании ГМИИ им. А.С. Пушкина. Часть программы будет транслироваться в онлайн в социальных сетях.