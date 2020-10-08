Московский фестиваль любительских коллективов «Культура – это мы!» завершился гала-концертом

Фестивальный марафон объединил в текущем году 255 творческих коллективов со всей России, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.

Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов «Культура – это мы!» учреждён Минкультуры России и Государственным Российским Домом народного творчества им. В. Д. Поленова.

Лауреатами конкурса стали любительские театры из Архангельской, Иркутской, Рязанской и Ярославской областей, Хабаровского края, Югры, Карачаево-Черкесии, а также цирковые коллективы из Амурской, Тюменской областей и Приморского края, хоры из Петрозаводска и Первоуральска.

Кроме того, наград конкурса удостоились хореографические коллективы Вологодской, Липецкой, Ярославской областей и Кузбасса, духовые оркестры Белгородской, Курганской, Новосибирской и Нижегородской областей.

В финальном концерте лауреаты – обладатели грантов национального проекта «Культура» – представили специальные творческие выступления под общей темой. Трансляция концерта шла в прямом эфире портала «Культура.РФ», а также на сайте фестиваль2020.рф.