Пианист Даниил Крамер рассказал о важности искусства во время пандемии коронавируса

Музыкант дал интервью в преддверии своего юбилейного концерта в Большом зале Московской консерватории агентству РИА Новости.

Концерт, посвященный 60-летию пианиста, педагога, композитора и джазового музыканта Даниила Крамера был запланирован на 21 марта, в день рождения артиста. Однако из-за пандемии мероприятие переносили несколько раз.

Вместе с Крамером на вечере будут выступать Армине Саркисян (вокал), Валерий Антон Румянцев (саксофон), Гроховский (фортепиано), Сергей Васильев (контрабас), Роман Мирошниченко (гитара) и Павел Тимофеев (ударные).

В концерте примет участие камерный хор Московской консерватории под управлением Александра Соловьева.

В интервью РИА Новости Даниил Крамер подчеркнул огромную важность искусства во время пандемии коронавируса. По его словам, опасность ведет к тому, что с общества «спадает налет цивилизации».

При этом культура остается щитом, который помогает сохранять человечность даже в самые тяжелые времена, подчеркнул музыкант. «Искусство, образование и их правильное сочетание вместе с истинной верой – вот составляющие физического выживания нации, я считаю», – отметил Крамер.