Фильм Андрея Зайцева «Блокадный дневник» удостоился Приза зрительских симпатий ММКФ

Об успехе военной драмы сообщила на пресс-конференции в четверг главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.

Московский международный кинофестиваль проходит в столице России с 1 по 8 октября. Картина «Блокадный дневник» вошла в его основную конкурсную программу.

По словам Ромодановская, непростая картина Зайцева ужасает и шокирует, однако имеет мощнейший гуманистический посыл. В свою очередь, режиссер пояснил, что старался сделать фильм для массового зрителя. «Мы хотели сделать его понятным, этот приз для нас очень важен», – признался Зайцев.

События картины происходят в первую блокадную зиму Ленинграда. Молодая женщина, потерявшая мужа, идет через весь город пешком к отцу, чтобы пообщаться с ним последний раз.

Сценарий фильма был написан по произведениям Даниила Гранина и Ольги Берггольц. Главные роли сыграли Ольга Озоллапиня и Сергей Дрейден.