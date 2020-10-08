Минкультуры подвело итоги первого Всероссийского конкурса волонтерских центров

Конкурс проводился ведомством совместно с Ассоциацией волонтерских центров, сообщила пресс-служба министерства.

В соревновании приняли участие 336 волонтерских центров. По итогам оценки экспертная комиссия определила 10 победителей-организаций, каждая из которых получит денежный приз в размере 100 000 рублей, рассказала замминистра культуры Ольга Ярилова.

Кроме денежного приза, каждый победитель получит информационную поддержку в СМИ и кураторскую поддержку со стороны Ассоциации волонтёрских центров.

В список победителей вошли Владимирская областная библиотека для детей и молодежи, Воронежская областная юношеская библиотека имени В. М. Кубанева, «Артикон» из Краснодарского края и другие организации.