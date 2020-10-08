Орский драмтеатр отменил спектакли из-за болезни актеров

Спектакли отменены с 9 по 11 октября, сообщается на сайте заведения.

Продажа билетов на спектакли следующей недели сейчас приостановлена, говорится в сообщении. Деньги за электронные билеты будут возвращены на карты покупателей, а купленные в кассе театра билеты необходимо вернуть в кассу с 13 до 18 часов.

Театральный сезон стартовал в Орском драмтеатре 2 октября премьерным показом спектакля по повести Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр!». Кроме того, в театре приготовили еще одну премьеру – спектакль «Мой бедный Марат», события которого разворачиваются в блокадном Ленинграде.

Для юных зрителей театр подготовил спектакль по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Дикие лебеди».