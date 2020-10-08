Картина с пьяными китайскими принцами возрастом 700 лет ушла с аукциона за £32 млн

Ожидаемая цена продажи артефакта составляла 7 миллионов фунтов стерлингов, пишет T he G uardian.

700-летний китайский свиток времен династии Юань был продан на аукционе в Гонконге за 306,6 миллиона гонконгских долларов (32,2 миллиона фунтов стерлингов), сообщает издание. Картина «Пять пьяных принцев, возвращающихся верхом» была создана известным китайским художником и государственным чиновником Рен Ренфа.

На картине изображены князья верхом на лошадях с четырьмя служителями. Один из принцев - Ли Лунцзи, который позже стал правящим императором Сюаньцзун из династии Тан. Свиток был задокументирован в императорских коллекциях и имеет множество печатей, в том числе печати нескольких императоров.

В 1922 году свиток был вывезен из Запретного города последним императором Китая Пу И, после падения династии Цин. На сегодняшний день многие из 21 картины Рена хранятся в музеях или принадлежат частным коллекционерам.

Как пояснил журналистам специалист по классической китайской живописи аукционного дома Sotheby’s Салли Фонг, на картине изображена история пяти пьяных принцев после того, как они очень хорошо провели время, а затем они напились и вернулись домой.

«Среди пяти князей один из них - будущий император. На этой картине мы видим, что он был показан как тот, кто смиряется с пьянством, чтобы вернуться домой вместе с другими пьяными князьями», – пояснил эксперт.