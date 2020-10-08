Музей «Гараж» представит фильмы фестивалей shnit Worldwide Shortfilmfestival и Made in Russia

Garage Screen выступает партнером международного фестиваля уже четвертый год, сообщила пресс-служба музея.

В этом году в лектории Музея современного искусства «Гараж» пройдут премьерные показы всех программ национального конкурса Made in Russia и четырех программ международного конкурса, встречи с режиссерами, закрытие фестиваля и награждение победителей.

Для национального конкурса Made in Russia команда отборщиков сформировала три программы из 15 фильмов. Среди них — «Сера» Ланы Влади, победитель конкурса короткого метра 31-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», и «Год белой луны» Максима Печерского, победитель 18-го Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» и российского конкурса 5-го Московского международного фестиваля экспериментальных фильмов MIEFF. Показы национального конкурса пройдут с участием авторов фильмов.

Также в лектории Музея «Гараж» будут показаны четыре программы международного конкурса фестиваля (Silent pink, Heavy orange, Dark white и Neon black), куда вошли 30 короткометражных фильмов. Они охватывают широкий диапазон актуальных тем — от цифровизации общества до темы апокалипсиса, звучащей особенно остро в контексте эпидемии COVID-19.