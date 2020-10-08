В ремейке «Игрушки» вместо Ришара сыграет Жамель Деббуз

Переснять культовый фильм решил режиссер Джеймс Ют, сообщает Premiere.

В оригинальном фильме «Игрушка» (1976) Франсиса Вебера роль безработного журналиста, нанятого миллионером в качестве «игрушки» своему ребенку, сыграл Пьер Ришар. В новой картине эту роль сыграет Жамель Деббуз.

Роль миллионера-самодура исполнит Даниэль Отой, в то время как в оригинальной картине ее исполнил Мишель Буке. Кроме того, Джеймс Ют адаптировал саму историю, собираясь показать ее на новый лад.

Примут ли участие в ремейке Пьер Ришар и Мишель Буке, пока неизвестно.

В 1982 году «Игрушку» переснял Ричард Доннер («Предзнаменование», «Смертельное оружие») с Ричардом Прайором в главной роли. Фильм попал в двадцатку самых успешных фильмов 1982 года.

Жамель Деббуз – актёр, шоумен и продюсер марокканского происхождения. Сегодня он считается одним из самых востребованных французских актеров.