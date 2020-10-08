Молодой актер утонул в бассейне московского фитнес-клуба

Трагедия случилась с артистом молодежного театра Спесивцева Ренатом Кафиятуллиным, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По словам представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой, инцидент произошел 7 октября во время посещения бассейна фитнес-клуба на Ангарской улице в Москве. Молодой мужчина почувствовал себя плохо и стал тонуть, сотрудники центра пытались оказать ему помощь, но он умер до приезда скорой.

Как стало известно агентству, погибшим стал 26-летний актер Ренат Кафиятуллин.

Сейчас следователи ведут доследственную проверку, устанавливая обстоятельства произошедшего. В рамках проверки будет дана правовая оценка действий сотрудников фитнес-клуба.

Ренат Кафиятуллин закончил Институт современного искусства в 2015 году (курс профессора Радомысленского). Актер выступал на сцене молодежного театра Вячеслава Спесивцева в спектаклях «Преступление и наказание», «Ревизор» и «Отцы и дети».