Молодой актер утонул в бассейне московского фитнес-клуба

08.10.2020
По словам представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой, инцидент произошел 7 октября во время посещения бассейна фитнес-клуба на Ангарской улице в Москве. Молодой мужчина почувствовал себя плохо и стал тонуть, сотрудники центра пытались оказать ему помощь, но он умер до приезда скорой.
Как стало известно агентству, погибшим стал 26-летний актер Ренат Кафиятуллин.
Сейчас следователи ведут доследственную проверку, устанавливая обстоятельства произошедшего. В рамках проверки будет дана правовая оценка действий сотрудников фитнес-клуба.
Ренат Кафиятуллин закончил Институт современного искусства в 2015 году (курс профессора Радомысленского). Актер выступал на сцене молодежного театра Вячеслава Спесивцева в спектаклях «Преступление и наказание», «Ревизор» и «Отцы и дети».