Продюсер Максим Фадеев назвал хип-хоп исполнителей лицемерами

Такое заявление музыкант сделал в беседе с ведущими YouTube-шоу Metametrica.

В разговоре продюсер отметил, что за рубежом попасть в лейбл практически нереально, так как в успех исполнителей вкладываются большие средства. На этом фоне в России отбор исполнителей ведется по заниженным критериям, считает Фадеев.

«Если там это кому-то удается, то это огромное счастье. А у нас стать частью лейбла очень легко, так как берешь кого попало, лишь бы просто симпатичная была и петь умела» – объяснил продюсер. Кроме того, отличительной чертой времени стало и общее снижение планок – если раньше продюсеры искали «идеальных суперзвезд», которые умеют петь, танцевать и имеют прекрасные внешние данные, то сегодня «все это неважно вообще».

По словам Фадеева, современные хип-хоп исполнители для него являются «лицедеями – лицемерными людьми». Поэтому искать в их работах искренность он не намерен, заявил продюсер.