Московский симфонический оркестр сыграет шедевры великих композиторов

Концерты оркестра пройдут в ближайшие выходные 10 и 11 октября, передает пресс-служба организаторов.

Концерт «Жемчужина программной музыки» состоится 10 октября в 19:00 в Концертном зале им. П.И. Чайковского. В программе: «Арагонская хота» – испанская увертюра № 1 (блестящее каприччио на испанские темы) Михаила Глинки, Концерт № 2 для скрипки с оркестром (La Campanella) Николо Паганини, «Испанское каприччио» Н.А. Римского-Корсакова, «Итальянское каприччио» П.И. Чайковского.

Сольную партию в сочинении исполнит Гайк Казазян – лауреат таких международных конкурсов, как XII Международный конкурс им. П. И. Чайковского (2002), конкурс в Сьоне (Швейцария, 2004), конкурс им. Маргерит Лонг и Жака Тибо в Париже (2005), конкурс им. Юна Исана в Тхонъёне (Южная Корея, 2007), им. Джордже Энеску в Бухаресте (2011). За дирижерским пультом симфонического оркестра выступит Заслуженный артист Республики Татарстан, дирижер театра «Новая Опера» – Василий Валитов.

11 октября, в 19:00 Большой зал Консерватории им. П.И. Чайковского представит концерт «Шедевры русских композиторов. Чайковский. Рахманинов». В программе – оркестровые шедевры великих русских композиторов Чайковского и Рахманинова. Дирижирует российский дирижёр и виолончелист, педагог, Народный артист Российской Федерации, Заслуженный артист Российской Федерации, заслуженный артист Республики Абхазия, главный дирижёр Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, художественный руководитель Камерного оркестра Московской консерватории – Феликс Коробов.

Солист Алексей Мельников (фортепиано) - лауреат XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского.