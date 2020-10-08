Любимова посетила показ фильма «Китобой»

Министр культуры РФ пожелала работавшему над фильмом коллективу больших успехов, передает пресс-служба ведомства.

Дебютный полнометражный фильм режиссера Филиппа Юрьева был снят при поддержке Минкультуры РФ. Ленту представили в рамках параллельной программы 77-го Венецианского международного кинофестиваля, она завоевала главный приз «Венецианских дней».

Фильм также был отмечен премиями российского кинофестиваля «Кинотавр» в номинациях «За лучшую режиссуру» и «За лучшую мужскую роль». Картина также удостоена диплома Гильдии киноведов и кинокритиков.

В своем приветственном слове к коллективу создателей фильма министр культуры отметила, что для ведомства очень важно поддерживать дебютные картины.