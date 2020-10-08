Заброшенная деревня VI века рассказала о том, как франки покоряли Францию

Реконструкция франкской деревни в Понтарлье.

Открытие сделали специалисты Национального института превентивных археологических исследований, сообщает Inrap.

В ходе раскопок в местечке Понтарлье ученые нашли остатки поселения франков, которое было внезапно покинуто своими обитателями. В 2011 году ученые впервые нашли здесь следы поселения времен Меровингов и кладбище.

Поселение было основано франкскими племенами в VI веке нашей эры. Масштаб строений показал, что по тем временам оно было достаточно крупным. На данный момент исследователи нашли около десятка больших прямоугольных зданий, каждое из которых имело площадь 200-300 квадратных метров.

Здания строились по типовому плану и были разделены на две части, одна для людей, другая для домашних животных. Ранее подобных сооружений во Франции не находили, однако они известны по находкам в Швейцарии и Германии.

В стороне от жилых домов находилась большая деревянная церковь около 20 метров длиной и 14 метров в ширину. Здание напоминало базилику, сегодня рядом с его остатками находится действующая церковь.

В святилище франков нашли четыре гробницы, в которых, по всей видимости, были захоронены представители правящей этим поселением семьи. Еще около 70 простых захоронений были обнаружены на территории всей деревни.

Судя по всему, экономика поселения была основана на животноводстве – об этом говорит огромное количество найденных костей быков и лошадей. Однако франки жили в деревне всего несколько поколений, через 150-200 лет они оставили это место так же стремительно, как и построили его.

По мнению ученых, в результате роста территории франков произошла некая геополитическая эволюция или перемена экономической модели, что сделало жизнь здесь невыгодной или неудобной. В любом случае, жители оставили поселение без следов насилия или катастрофы.