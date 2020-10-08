Чеченский драмтеатр открылся премьерой о том, как дружба народов помогла победить нацистов

Спектакль «В горы за тобой» посвящен 75-летию Победы, передает ТАСС.

Юбилейный 90-й театральный сезон открыл Чеченский государственный драматический театр им. Ханпаши Нурадилова. Премьера прошла при аншлаге, однако зрителей запускали в зал только в масках, рассаживая через одного.

Мероприятие посетил глава республики Рамзан Кадыров вместе со своей семьей. Его дочь, замминистра культуры республики и руководитель модного дома «Firdaws» Айшат Кадырова, приняла участие в организации мероприятия.

«Без культуры нет нации – это не просто слова, наша задача передать будущим поколениям культурный код. Театр в этом верный помощник. Этот спектакль расскажет не только об истории депортации чеченцев и войны, но и о том, как люди справлялись с трудностями, как учились любить и быть верными», – рассказала журналистам Кадырова.

События спектакля происходят в 1943 году в Харькове. В городе, только что освободившемся от фашистов, встречаются Юнус и Нина. Молодые люди преодолевают путь потерь, отчаяния, предательства и разлуки, чтобы быть вместе.

При создании пьесы «В горы за тобой» драматург Олег Михайлов изучал реальные дневники и воспоминания русских, украинцев и чеченцев, в которых они сохранили память о сталинских репрессиях и событиях Великой Отечественной войны. По словам председателя Союза театральных деятелей Чечни и режиссера-постановщика спектакля Хавы Ахмадовой, идея пьесы в том, что именно дружба народов победила фашизм.