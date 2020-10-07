Писатель-сатирик Михаил Жванецкий закрыл своё ИП

Об этом решении сообщил представитель артиста Олег Сташкевич изданию «Октагон».

По словам Сташкевича, сатирик решил больше не выступать на публике. Основная причина этого решения – преклонный возраст писателя, которому в марте 2020 года исполнилось 86 лет.

«Публичная деятельность Жванецкого завершена. Не только из-за карантина. Он понимает, что возраст не позволяет ему выступать на прежнем высоком уровне», – пояснил представитель сатирика. По этой же причине передача «Дежурный по стране» была закрыта ещё в прошлом году, как и отказ Жванецкого от выходов на экран и интервью, отметил Сташкевич.

Писатель также закрыл просуществовавшее почти 12 лет ИП. По словам Сташкевича, оно ликвидировано 6 октября 2020 года.