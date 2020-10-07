Писатель-сатирик Михаил Жванецкий закрыл своё ИП

07.10.2020

Об этом решении сообщил представитель артиста Олег Сташкевич изданию «Октагон».

По словам Сташкевича, сатирик решил больше не выступать на публике. Основная причина этого решения – преклонный возраст писателя, которому в марте 2020 года исполнилось 86 лет.

«Публичная деятельность Жванецкого завершена. Не только из-за карантина. Он понимает, что возраст не позволяет ему выступать на прежнем высоком уровне», – пояснил представитель сатирика. По этой же причине передача «Дежурный по стране» была закрыта ещё в прошлом году, как и отказ Жванецкого от выходов на экран и интервью, отметил Сташкевич.

Писатель также закрыл просуществовавшее почти 12 лет ИП. По словам Сташкевича, оно ликвидировано 6 октября 2020 года.