Эксперта подтвердила, что дуб в Спасском-Лутовиново мог быть посажен самим Тургеневым

Возраст дерева составляет 197 лет, сообщила в среду пресс-служба правительства Орловской области.

Тургеневский дуб является главной реликвией музея-заповедника И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново». В ходе исследований эксперты выяснили, что это дерево было посажено в период между 1828 и 1838 годами.

Полученные сведения о возрасте главной реликвии музея являются еще одним подтверждением того, что этот дуб мог посадить писатель в годы своей юности, отметили в пресс-службе правительства региона.

Спасское-Лутовиново было усадьбой матери Ивана Тургенева Варвары Лутовиновой. После смерти писателя имение опустело, в 1906 году главный дом сгорел. Через 15 лет территория усадьбы была признана государственным заповедником, в 1937 году здесь начались восстановительные работы.

В 1976 году дом с восстановленной обстановкой был открыт для посетителей. Здание было воспроизведено на основе проекта художника Луки Перепелицы.